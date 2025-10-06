Oțelul primește vizita lui Metaloglobus la Galați luni, de la ora 17:30, în etapa cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Oțelul Galați - Metaloglobus, LIVE TEXT de la ora 17:30 | Oaspeții, fără victorie în noul sezon



Arbitrul partidei va fi Iulian Călin. La margine, ”centralul” va fi ajutat de Romică Bîrdeș și Nicușor Marin. Claudiu Marin și Marian Barbu au fost delegați la VAR, în timp ce arbitrul de rezervă va fi Cristian Moldoveanu, iar Cristian Nica, observatorul partidei.



Oțelul Galați se află pe locul 10 în clasament cu 13 puncte. Trei victorii, patru rezultate de egalitate și patru înfrângeri a consemnat echipa pregătită de Laszlo Balint.



De cealaltă parte, Metaloglobus e ultima clasată cu trei puncte. Trei remize și opt eșecuri a însemnat clubul, care nu are nicio victorie în primele 11 etape disputate din Superliga României.



Cum arată clasamentul

