După două rezultate de egalitate la rând, Dinamo a coborât pe locul cinci în Superliga României, cu 20 de puncte, la două distanță de echipele clasate mai sus, FC Botoșani, Rapid și FC Argeș. Lider este Universitatea Craiova (24 de puncte), echipă cu care Dinamo a remizat în etapa precedentă, scor 2-2.



Unirea Slobozia - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT



Echipa lui Zeljko Kopic caută o victorie care ar putea fi importantă în lupta pentru locurile fruntașe din Superligă. Unirea Slobozia ocupă locul șase, cu 18 puncte, și vine după un egal obținut pe terenul Farului, scor 1-1.



Dinamo a primit și o veste bună înainte de această partidă. Absent în ultimele trei meciuri, Cristi Mihai (21 de ani) va fi la dispoziția antrenorului Zeljko Kopic.



”Cristi Mihai s-a antrenat intens cu echipa toată această săptămână. Și ne bazăm pe el. Mâine va face parte din lot”, a spus antrenorul croat, la conferința de presă.



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în stagiunea precedentă, când Dinamo a câștigat ambele partide din sezonul regulat, 1-0 pe teren propriu și 3-1 în deplasare.



Bucureștenii nu au mai pierdut în campionat din 27 iulie 2025, Oțelul-Dinamo 2-1. Au urmat cinci succese și trei rezultate de egalitate.

