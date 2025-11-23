Mihai Stoica a anunțat transferul sigur al lui FCSB din iarnă: "E jucător de valoare"

După 1-1 cu Petrolul, FCSB a rămas pe locul 10 în Superliga, iar distanța față de ultimul loc de play-off este acum de 5 puncte. Chiar și așa, Mihai Stoica este încrezător că formația roș-albastră va accede în play-off.

Mihai Stoica: "În iarnă aducem sută la sută un fundaș central de valoare"



Oficialul lui FCSB se bazează pe mai multe argumente, inclusiv pe campania de transferuri din iarnă. Una dintre noutățile sigure va fi un fundaș central.



"Cred că intrăm în play-off. Mă bazez că am scăpat de echipa națională și avem jucătorii la dispoziție. Vom juca cu Dinamo după ce vor juca și ei în Cupă. Jucăm cu Rapid când vom avea o săptămână de a pregăti meciul. Sunt convins că vom puncta în mercato din iarnă și vom alinia un 11 mai puternic. O să aducem un fundaș central sută la sută, un fundaș central de valoare. Rămâne de văzut cum se va acomoda.



Era cumplit dacă bătea Farul (n.r - în meciul cu Oțelul, 2-2). Oricum, meciul de duminică, de la Ovidiu, capătă alte valențe și o altă importanță pentru noi după semieșecul ăsta venit de nicăieri. Mie mi-a fost teamă de meciul nostru pentru că n-am avut jucători. În două săptămâni, noi am avut jucătorii o zi. Au fost titulari pe care i-am avut doar o zi. S-au antrenat cu echipa vineri. Noi am avut 12 jucători plecați la echipele naționale", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

