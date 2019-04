Transformarea lui Florinel Coman! "Stiti ce se intampla acum cu el la antrenamente?!" Dezvaluirea facuta de MM Stoica despre atacant

Florinel Coman a fost cel mai bun om al FCSB-ului cu Sepsi, in victoria 2-0. El a scos un penalty si a marcat un gol.

Florinel Coman a ajuns la 9 goluri in actualul sezon al Ligii I. El a fost decisiv in victoria FCSB-ului cu Sepsi, scor 2-0. Intrat la pauza in locul lui Morutan, Coman a scos un penalty, transformat de Gnohere, si a marcat un gol.

MM Stoica: "Coman e in top la antrenamente"

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB-ului, pune forma buna a lui Coman pe seama faptului ca acesta este mult mai implicat la antrenamente. El a dezvaluit cum s-a schimbat tanarul atacant de 20 de ani.

"Coman era mereu intre ultimii anul trecut. Acum e in prima jumatate. In top e mereu Mihai Roman, un jucator de 35 de ani! E incredibil", a spus Mihai Stoica la Digi.

MM Stoica: "Mihai Roman e incredibil"

Mihai Roman (34 de ani) este jucatorul din lotul FCSB-ului cu cele mai bune cifre la antrenamente. Mijlocasul adus de la FC Botosani, care a mai jucat in cariera sa la Brasov, Rapid si Toulouse, l-a impresionat pe Mihai Stoica. Directorul sportiv al formatiei ros-albastre a tinut sa-l dea exemplu celorlalti jucatori.

Mihai Stoica a dezvaluit ca Mihai Roman este fotbalistul de la FCSB care se antreneaza cel mai bine. Chiar daca nu mai e la prima tinerete, Roman este intr-o forma fizica excelenta.

"Noi urmarim toate cifrele jucatorilor la antrenamente si afisam asa niste clasamente. Mihai Roman este mereu in top! E incredibil, e un jucator de aproape 35 de ani. Inainte era si Momcilovic, dar el se antreneaza separat acum", a spus Mihai Stoica la Digi.