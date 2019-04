EXCLUSIV | Problemele lui Tamas nu s-au terminat! Fundasul, chemat din nou in fata instantei! Ce decizie urmeaza sa ia judecatorul maine

Tamas ar putea juca fotbal cu o bratara de monitorizare la picior! Asta cer avocatii lui din Israel.

Tamas e in arest la domiciliu. Avocatii lui cer ca el sa fie lasat sa se antreneze si sa joace fotbal cu o bratara de monitorizare la picior. In Scotia, un jucator de la Dundee a fost supravegheat astfel dupa un incident.



Gabi Tamas a stat 7 nopti in arest dupa ce a condus baut cu peste 200 de kilometri pe ora.



"El a spus ca ar fi de acord sa faca asta, nu stiu daca tribunalul va fi de acord. Asta ramane de vazut", a spus jurnalistul israelian Inbal Manor pentru ProTV si www.sport.ro