Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a explicat cum s-a ajuns la această mutare și de ce gruparea olteană a preferat să-l cedeze la Rapid în locul rivalei din București.



Craiova a decis unde merge Koljic



Mihai Rotaru a dezvăluit că Universitatea Craiova a fost cea care a controlat negocierile și a decis destinația finală a atacantului.



Transferul lui Koljic vine în contextul în care atacantul se afla în ultimele cinci luni de contract, iar clubul oltean decisese să nu-i mai prelungească înțelegerea. Patronul Craiovei a recunoscut că bosniacul avea nevoie de o schimbare după șase ani petrecuți în Bănie, mai ales că în ultima perioadă nu mai avea aceeași continuitate din cauza accidentărilor.



„Am făcut cărțile în cazul lui Koljic, noi ne-am făcut cărțile și am decis cum le împărțim. A fost decizia Craiovei. Dacă voiam să-l dăm la FCSB, îl dădeam la FCSB, dacă voiam la Rapid, la Rapid. Nu se pune problema de ceartă între cele două cluburi. Am împărțit cărțile cum am vrut noi”, a declarat Mihai Rotaru la Sport Total FM.



„În Bănie e greu și cred că știți ce înseamnă să stai 6 ani aici. În a doua parte a prezenței lui la Craiova nu a avut continuitate. În 2023 nu a mai avut accidentări, dar avea nevoie de o provocare nouă, pe care Universitatea Craiova nu i-o putea oferi. Până la urmă, să luăm o sumă de transfer, în condițiile în care acum 4 zile voiam să-l dăm la UTA gratis, e o afacere ok”, a mai spus Rotaru.



O carieră marcată de ghinion

Elvir Koljic a fost unul dintre cei mai promițători atacanți din Liga 1 în perioada sa de glorie la Craiova. Rotaru a dezvăluit că, înainte de accidentarea gravă suferită în 2020, bosniacul era dorit de Beșiktaș pentru 6,5 milioane de euro și de un club din Bundesliga pentru 9 milioane de euro.



„E un atacant extraordinar, o pasăre rară în campionatul românesc. Noi am avut două oferte clare de la Beșiktaș și Bundesliga, dar în săptămâna în care trebuia să plece a fost accidentat. Seria de accidentări a contat enorm după prima sa perioadă foarte bună”, a explicat Rotaru.