Mihai Pintilii regretă transferul ratat de FCSB: „Da, îl doream”

FCSB a vrut să își betoneze apărarea și să mai aducă un fundaș central în finalul perioadei de transferuri.

Varianta Mario Tudose a picat după o întreagă telenovelă, iar Adrian Rus nu a mai ajuns la FCSB și a semnat cu Universitatea Craiova.



Pintilii a confirmat interesul FCSB pentru Adrian Rus



Mihai Pintilii a vorbit despre țintele pe care le-a avut FCSB în această perioadă și a confirmat faptul că FCSB l-a dorit pe Adrian Rus. Mutarea a picat după ce Gigi Becali a fost deranjat de pretențiile impresarului jucătorului.



„Rus, da, îl doream, e un jucător interesant”, a spus Mihai Pintilii la Digi Sport.

În Superliga, Rus, cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, a mai jucat pentru Sepsi OSK. Originar din Satu Mare, fotbalistul a înscris un gol și a pasat o singură dată decisiv în 16 apariții la Sfântu Gheorghe.

