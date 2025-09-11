Mihai Pintilii regretă transferul ratat de FCSB: „Da, îl doream”

Mihai Pintilii regretă transferul ratat de FCSB: &bdquo;Da, &icirc;l doream&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Mihai Pintilii a recunoscut că FCSB și-a dorit un jucător, dar „roș-albaștrii” au ratat mutarea.

Adrian RusFCSBUniversitatea CraiovaTransferSuperliga
FCSB a vrut să își betoneze apărarea și să mai aducă un fundaș central în finalul perioadei de transferuri. 

Varianta Mario Tudose a picat după o întreagă telenovelă, iar Adrian Rus nu a mai ajuns la FCSB și a semnat cu Universitatea Craiova.

Pintilii a confirmat interesul FCSB pentru Adrian Rus

Mihai Pintilii a vorbit despre țintele pe care le-a avut FCSB în această perioadă și a confirmat faptul că FCSB l-a dorit pe Adrian Rus. Mutarea a picat după ce Gigi Becali a fost deranjat de pretențiile impresarului jucătorului.

„Rus, da, îl doream, e un jucător interesant”, a spus Mihai Pintilii la Digi Sport.

În Superliga, Rus, cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, a mai jucat pentru Sepsi OSK. Originar din Satu Mare, fotbalistul a înscris un gol și a pasat o singură dată decisiv în 16 apariții la Sfântu Gheorghe.

Gigi Becali: ”E fotbalist impresarul sau e sclav Rus?”

Becali negociase durata contractului și salariul fotbalistului, dar mutarea a picat în ultimul moment, atunci când patronul de la FCSB a aflat ce comision trebuie să îi plătească agentului lui Adrian Rus.

Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit că era vorba despre 100.000 de euro, sumă pe care o consideră nejustificată. Mai mult, Becali a mărturisit că a fost deranjat mai degrabă de atitudinea agentului decât de suma solicitată.

Crezi că le mai convine lor după ce le-am făcut și le-am zis? Că le-am zis și eu: ‘Bă, sunteți nebuni, sunteți sănătoși? Păi ce facem, mă? Joacă el fotbal, impresarul, e fotbalist el sau e sclav Rus? Că dacă e sclav, îl iau și nu îi mai dau salariul’.

Cum adică? Tu, impresar, îl pui pe unul să îți propună un jucător, dar îmi dai 100.000 mie. Bă, ești nebun? Cum să ceară impresarul bani? Se practică asta, dar prima dată au bunul simț să negocieze transferul, salariul.

După aia spune: ‘Vreau și eu 10% sau 5% din salariul jucătorului. Cât are pe 3 ani?’ Păi are un milion pe trei ani. ‘Vreau și eu 10%, adică 100.000. Nu vreau să iau din banii jucătorului, dacă vrei să îmi dai dumneata’. Nu că ‘Îmi dai mie 100.000 dacă vrei’. Nu se spune așa. Toți impresarii cer, dar cer cu alt talent”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

