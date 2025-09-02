Fundașul român nu va continua în Italia, după ce a pus umărul la promovarea echipei în Serie A. Chiar dacă a avut și alte oferte, chiar și din Serie B, se pare că Rus se va întoarce, totuși, în Superliga României.



Internaționalul român a fost dorit de FCSB, așa cum a dezvăluit Gigi Becali, dar patronul campioanei a refuzat transferul după ce impresarul său ar fi cerut un comision de 100.000 de euro. În cele din urmă se pare că Rus va ajunge la Universitatea Craiova!



Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova



În cursul zilei de marți, oltenii au oficializat transferul fundașului, care a semnat pe o perioadă de un sezon cu liderul din Superliga României.



„OFICIAL | Bun venit la Știința, Adrian Rus!



Universitatea Craiova a ajuns astăzi la un acord cu internaționalul român Adrian Rus, iar acesta a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an.



Noul fundaș central al Științei a mai evoluat în trecut la echipe precum Pisa, Pafos, FC Fehervar, Sepsi OSK și Balmazujvaros. De asemenea, el a jucat și în 22 de partide pentru Echipa Națională a României.



Succes în familia alb-albastră!”, a transmis Universitatea Craiova.

