Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova: "Bun venit la Știința!"
Adrian Rus (29 de ani) va reveni în Superliga României, după șase ani petrecuți în străinătate.

Adrian Rus Universitatea Craiova Pisa
Fundașul român nu va continua în Italia, după ce a pus umărul la promovarea echipei în Serie A. Chiar dacă a avut și alte oferte, chiar și din Serie B, se pare că Rus se va întoarce, totuși, în Superliga României.

Internaționalul român a fost dorit de FCSB, așa cum a dezvăluit Gigi Becali, dar patronul campioanei a refuzat transferul după ce impresarul său ar fi cerut un comision de 100.000 de euro. În cele din urmă se pare că Rus va ajunge la Universitatea Craiova!

Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova

În cursul zilei de marți, oltenii au oficializat transferul fundașului, care a semnat pe o perioadă de un sezon cu liderul din Superliga României.

„OFICIAL | Bun venit la Știința, Adrian Rus!

Universitatea Craiova a ajuns astăzi la un acord cu internaționalul român Adrian Rus, iar acesta a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an.

Noul fundaș central al Științei a mai evoluat în trecut la echipe precum Pisa, Pafos, FC Fehervar, Sepsi OSK și Balmazujvaros. De asemenea, el a jucat și în 22 de partide pentru Echipa Națională a României.

Succes în familia alb-albastră!”, a transmis Universitatea Craiova.

Crescut la Olimpia Satu Mare, Rus a mai evoluat în România pentru Sepsi OSK, în sezonul 2018-2019, sub formă de împrumut de la Akademia Puskas. În 2019, înainte de Campionatul European de tineret, fundașul a prins un transfer la Vidi FC.

A urmat Pisa, în 2022, care a plătit un milion de euro pentru a-l transfera, iar în sezonul 2023-2024, românul a evoluat pentru Pafos.

  • 1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Adrian Rus, conform Transfermarkt.
