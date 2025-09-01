La o zi după derby, patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că bătuse palma pentru aducerea lui Adrian Rus, fundașul de 29 de ani al celor de la Pisa, dar mutarea a picat în ultimul moment.



Gigi Becali bătuse palma cu jucătorului, dar transferul a picat: „I-am închis telefonul!”



Nemulțumit de evoluția lui Mihai Popescu la Cluj, Becali voia să întărească defensiva cu internaționalul român, dar negocierile s-au blocat după ce impresarul jucătorului a cerut 100.000 de euro pentru a media transferul.



„M-a sunat. Am vorbit și m-am înțeles și mi-a spus că vrea 100.000 de euro impresarul. Bine, nu mi-a spus impresarul, mi-a spus avocatul. Bă, înseamnă că sunteți nebuni și i-am închis telefonul. Păi, ce, transfer impresarul? Joacă el fotbal? În loc să fie mulțumit? Păi, ce, ești stăpân de sclav? Nu sunteți sănătoși!”, a tunat Becali, luni dimineață, în fața jurnaliștilor.



Rus, cotat la 1,2 milioane de euro pe transfermarkt, are 22 de selecții la naționala României și mai este sub contract cu Pisa până în 2026. În sezonul trecut a bifat 25 de partide și a contribuit la promovarea echipei în Serie A, însă a fost trecut pe lista de plecări.



În România, Rus a jucat un singur sezon, în tricoul lui Sepsi, iar apoi a evoluat în străinătate pentru Videoton, Pafos și Pisa. În prezent, Sampdoria din Serie B s-a interesat de serviciile sale, însă negocierile par blocate și acolo - DETALII AICI.

