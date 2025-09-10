Roș-albaștrii se vor duela în această stagiune cu formații precum Feyenoord, GNK Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad, Young Boys Berna, FC Basel, Bologna sau Go Ahead Eagles.

Santiago Castro, dorit de Al Hilal



Dintre toate, Bologna pare a fi cel mai complicat adversar al roș-albaștri, având în vedere că este un club din top 5 campionate. Totuși, italienii ar putea suferi o lovitură importantă înaintea duelului cu campioana României.

Atacantul Santiago Castro a ajuns pe lista arabilor de la Al Hilal, care vor să îl transfere pe jucătorul argentinian până la încheierea perioadei de transferuri. Perioada de transferuri din Arabia Saudită se va încheia pe 11 septembrie.

Înainte de a ajunge la un acord cu Santiago Castro, Al Hilal trebuie să bată palma mai întâi cu Bologna, însă este greu de crezut că Bologna va renunța la Castro în condițiile în care perioada de transferuri din Italia s-a încheiat și se confruntă cu probleme în compartimentul ofensiv.

Ciro Immobile este accidentat în acest moment, iar Dallinga traversează o perioadă destul de slabă din punct de vedere al randamentului.

Santiago Castro a marcat 11 goluri și a oferit 11 pase decisive în 56 de apariții pentru Bologna.

Castro a fost convocat la naționala Argentinei, însă nu a apucat să debuteze.

35 de milioane de euro este cota de piață a lui Santiago Castro.

Programul FCSB în Europa League 2025/26:

