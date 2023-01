Mihai Pintilii, apărat de un alt antrenor care a făcut minuni fără licența PRO: „Așa am început și eu!” 

FCSB a terminat 2022 pe locul 3 în campionat, cu 38 de puncte acumulate după 21 de etape, la 6 puncte în spatele CFR-ului și cu 7 puncte mai puțin decât liderul Farul Constanța. Cele 6 victorii din ultimele 7 partide obținute de Mihai Pintilii (38 ani) au făcut ca clubul roș-albastru să reintre în lupta la titlu.

Mihai Pintilii, apărat de Marius Croitoru

Acuzat că o pregătește pe FCSB fără să dețină licența PRO, Mihai Pintilii este apărat de Marius Croitoru (42 ani). Văzând cum a evoluat vicecampioana României sub comanda sa, antrenorul lui FC Argeș are numai cuvinte de laudă despre fostul închizător al roș-albaștrilor.

„Exact cum am fost şi eu, vă daţi seama că nu e uşor nici pentru el, e un antrenor tânăr, care vrea să antreneze, are rezultate. Văzând că se descurcă şi că are rezultate, a acceptat şi bine a făcut, aşa am început şi eu. E stâpăn pe el, are un lot bun, e la o echipă mare”, a declarat Marius Croitoru la Orange Sport.

Primul meci al FCSB-ului din 2023 va fi cu FC Hermannstadt, în campionat, pe 22 ianuarie, de la 20:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

FCSB, învinsă clar de Rakow, fosta echipă a lui Deian Sorescu