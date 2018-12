BOMBA! Copos s-a intors alaturi de rapidisti! Aparitia total neasteptata a fostului patron din Giulesti

George Copos a spus ca intentioneaza sa lase definitiv fotbalul in spate dupa ce a fost condamnat la inchisoare, dar inca nu poate sta departe de Rapid.

George Copos, fostul patron al Rapidului, a iesit in atentia publica dupa ce a fost eliberat din inchisoare. El a preferat sa fie o prezenta discreta si si-a vazut de afaceri. In viata particulara, el a trecut de asemenea prin cateva schimbari. Copos a divortat de sotia sa si s-a recasatorit cu cea care i-a fost asistenta.

Copos, din nou alaturi de Rapid

George Copos (65 de ani) a parasit Giulestiul in 2013, dupa 21 de ani la conducerea clubului alb-visiniu, timp in care a cucerit doua titluri ale Romaniei, cu ajutorul lui Mircea Lucescu si mai apoi a lui Mircea Rednic.

La scurt timp dupa, el a fost condamnat in Dosarul Transferurilor, iar Rapidul a intrat in insolventa, mai apoi in faliment.

Eliberat din inchisoare dupa isparirea a o treime din pedeapsa primita in Dosarul Transferurilor, Copos a spus ca nu mai este interesat de fotbal. Dar, surpriza, astazi si-a facut din nou aparitia alaturi de rapidisti!

George Copos a mers la intalnirea conducerii si a jucatorilor Rapidului cu primarul sectorului 1, Daniel Tudorache.

Intrebat daca se gandeste sa investeasca din nou la Rapid, Copos a evitat raspunsul, dar a spus ca "nu se stie niciodata".

George Copos s-a intretinut apoi vreme de cateva minute cu Daniel Pancu, Nicolae Grigore, Stefan Grigorie si alti oameni cu care a colaborat in Giulesti.