Declaratia de dragoste a lui Hazard! "Am iubit intotdeauna Real Madrid"

Hazard a oferit o declaratie surprinzatoare despre Real Madrid

Eden Hazard a vorbit din nou despre viitorul sau si posibilitatea de a ajunge la Real Madrid. Belgianul de 27 de ani mai are contract cu Chelsea pana in 2020 si nu s-a decis inca ce va face in viitorul apropiat. Intr-un interviu acordat pentru un post de radio francez, Hazard nu a exclus posibilitatea de a ramane la Chelsea, dar nici nu a negat dorinta unui transfer pe Santiago Bernabeu.

"Doar ma stiti, am iubit intotdeauna Real Madrid, chiar si inainte sa antreneze Zidane. O sa vedem ce se va intampla. Cum am mai spus, o sa termin anul cu Chelsea. Mai am un an de contract, dupa anul asta vom vedea", a spus Hazard.

Hazard a venit pe Stamford Bridge de la Lille in anul 2012. Belgianul a castigat 2 titluri de campion, ultimul in 2017 si pare sa se inteleaga foarte bine cu actualul antrenor, Maurizio Sarri. "Antrenorul gandeste fotbalul la fel cum o fac si eu, deci vom vedea. Familia mea este in Londra, in curand o sa fac 28 de ani. Nu vreau sa am regrete la finalul carierei. Este o decizie pe care trebuie sa o iau, dar nu stiu cand".