Becali i-a raspuns lui Dica dupa ce antrenorul l-a criticat pentru ca-l cearta la televizor: "Trebuie sa stie toata lumea despre ce e vorba!"

Nicolae Dica s-a enervat ca Gigi Becali nu i-a spus intre patru ochi ce avea de spus dupa esecul FCSB cu Sepsi.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

FCSB a pierdut cu 2-4 duelul cu Sepsi, iar Gigi Becali l-a facut praf pe Nicolae Dica la televizor.

Dupa declaratiile patronului, antrenorul s-a aratat foarte nervos si i-a reprosat patronului ca are o atitudine gresita.

"I-am spus ca trebuia sa imi spuna mie, nu la televizor. Si ceea ce a vorbit el acolo, despre Viitorul, Craiova. Statistica e de partea mea, inseamna ca sunt un antrenor bun, am incredere in mine si in ceea ce fac. Eu consider ca sunt un antrenor bun si voi deveni foarte bun! Am incredere in mine! I-am spus ca trebuia sa imi spuna mie personal", a spus Dica pe un ton nervos la conferinta de presa dinaintea meciului cu Viitorul.

Dupa ce Dica a reusit sa-si remonteze echipa si sa castige meciul cu Viitorul (2-0 la Pitesti), Gigi Becali a tinut sa raspunda criticilor antrenorului.

"Eu vorbesc cu Dica si intre patru ochi, e adevarat, dar trebuie sa am si o pozitie publica. Trebuie sa-mi spun gandurile si ceea ce gandesc. Daca nu am nimic de ascuns, trebuie sa stie toata lumea despre ce e vorba si cu FCSB, si cu Dica", a spus Becali la DigiSport.