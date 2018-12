BREKING NEWS | "Negociez plecarea lui Benzar". Becali a anuntat unde il poate vinde pe fundasul dreapta de la FCSB

Gigi Becali a anuntat in aceasta dimineata ca s-a inteles cu un fundas central din Liga I. El a mai afirmat ca este pe cale sa vanda un alt jucator, pe Romario Benzar.

Gigi Becali pregateste o noua perioada de transferuri agitata. Patronul FCSB spune ca va lua doi fundasi centrali, un mijlocas si unul sau doi atacanti.

Pe de alta parte, Latifundiarul din Pipera recunoaste ca negociaza vanzarea lui Romario Benzar si mai spune ca si pentru Gnohere este deschis discutiilor.

"Singurii care pot pleca, cred eu acum, si pentru care negociez sunt Benzar si Gnohere. Pentru Gnohere am vorbit acum doua luni si a ramas sa mai discutam in iarna. Dar pentru Benzar discutam acum cu o echipa din Arabia", a spus Becali in aceasta dimineata la Digi.