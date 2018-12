Aceasta e echipa din Liga 1 care il vrea pe Dica: "Becali ii face rau! E adevarat ca suntem interesati"

Nicolae Dica a dezvaluit ca a e dorit de o echipa din Liga 1.

"Voi credeti ca eu nu am si oferte? Ca sunt chiar asa cum spun unii? Am avut oferte si din tara si din afara. Becali a aflat de cea din afara. Am avut discutii cu Meme. Daca eram antrenor slab mai stateam la Steaua? Daca patronul crede ca acel om nu munceste bine intr-o afacere, il dai afara.

Am refuzat oferta de afara pentru ca am ambitia si dorinta de a face lucruri mari la Steaua", a spus Nicolae Dica.

Patornul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a recunoscut ca antrenorul de la FCSB este una dintre tintele sale.

"E adevarat ca suntem interesati de Nicolae Dica. Nu i-am facut o oferta concreta acestuia, dar pentru noi este un antrenor interesant. Nu e usor sa rezisti atata timp la FCSB, mai ales cu un patron ca Gigi Becali. Cand ajungi la FCSB, ca tehnician, beneficiezi de o anumita aura.

Dica e de apreciat ca, pe langa capacitatea de a transmite fotbalistilor indicatii legate de tehnica si de tactica, a avut si talentul de a gestiona realtia cu Becali.

Eu sunt convins ca, indiferent de ceea ce spune patronul, la FCSB nu se face totul doar cum vrea el. Dica are personalitate, chiar daca il mai calca Gigi in picioare. Becali ii face rau lui Dica, dar si lui insusi. Dupa ce va pleca de la FCSB, Nicolae Dica va fi o solutie pentru Botosani. Vom vedea in viitor ce va fi", a spus Iftime pentru Fanatik.