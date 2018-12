BREAKING NEWS | "Am rezolvat, va semna cu noi in ianuarie!" Gigi Becali a gasit fundasul central pentru FCSB: "E roman, va ajunge jucator de baza al nationalei"

Gigi Becali a dezvaluit ca a rezolvat unul din transferurile iernii.

Patronul de la FCSB a declarat ca a gasit fundasul central de care are nevoie echipa sa.

Becali a spus ca a ajuns la o intelegere cu impresarul, iar transferul se va face in ianurie.

"Vor veni jucatori. Deja, cu un fundas central am cam rezolvat, avem promisiunea de la impresar ca va semna cu noi in ianuarie si cred in el. Cred ca va ajunge jucator de baza al echipei nationale, deci e roman. Eu l-am descoperit si dupa aceea l-am intrebat. N-am vorbit la superlativ, dar am spus ca la ce e in Romania la ora asta, pentru Steaua nu e nimic mai bun. Daca v-am spus ca am terminat, am terminat", a spus Gigi Becali la DigiSport.