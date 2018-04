"Microfonul se imbiba de talent!" Bogdan Hofbauer despre cum au fost certati Dica si Mangia de vedetele propriilor echipe

Steaua – Craiova nu a fost doar un derby pentru titlu, ci si un derby intre antrenori si jucatorii din propria echipa.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Teoretic, cei mai buni jucatori ai celor doua echipe, practic doi fotbalisti constanti precum fluxul si refluxul, Budescu si Baluta, s-au trezit vorbind – sarind cu gura de fapt – catre antrenorii lor.

Fara sa-i dea fotbalul afara din casa in acest an, Budescu si Baluta, s-au minunat ca au jucat prea putin si s-au strambat in fata lui Dica si Mangia. Culmea, cei doi antrenori chiar de asta nu s-au bazat pe Budescu si Baluta, pentru ca fotbalistii in cauza joaca prea putin. Prea putin fotbal. Calitativ, nu cantitativ, cum judeca Budescu si Baluta.

Citeste continuarea pe hoffi.ro