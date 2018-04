Budescu, pus la punct si de capitanul echipei! Tanase a ramas surprins cand a aflat declaratiile lui Budi: "Nu e normal ce a facut!"

Steaua 2-0 Craiova / Momcilovic si Florin Tanase, din penalty, au adus victoria echipei lui Dica.

Budescu s-a declarat nemultumit dupa meci pentru ca a fost schimbat la pauza. "M-am simtit folosit si nerespectat", au fost cuvintele destul de dure aruncate in directia lui Dica de mijlocasul stelist.

Gigi Becali a reactionat imediat dupa si a spus ca va avea o discutie cu Budescu in cursul zilei de astazi. Nici coechipierilor nu le-a picat bine cand au aflat ce a declarat Budi. Florin Tanase, intrat la pauza in locul lui Cristi Tanase, marcator al unui gol in victoria cu Craiova si unul dintre capitanii echipei, a declarat ca nu i se pare normala luarea de pozitie pe care a avut-o Budescu.

"Inca e devreme, nu cred ca suntem favoriti la titlu. Mai sunt 6 etape, se poate intampla orice. Nu am fost suparat, asta a fost decizia antrenorului. Asa a gandit meciul, i-a iesit si suntem fericiti pentru cele trei puncte. Nu e normal sa fie suparat, trebuie sa acceptam deciziile luate de antrenor si sa ne facem treaba atat cat suntem pe teren", a declarat Florin Tanase la finalul partidei.