Jandarmeria Capitalei anunţă că în timpul primei reprize a meciului FC Rapid Bucureşti - FC Petrolul Ploieşti, din Superligă, mai mulţi suporteri ai echipei Petrolul Ploieşti au comis acte de violenţă în Peluza Sud.
A fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor. Drept urmare, jandarmii au folosit substanţe iritant-lacrimogene.
“În acest moment, jandarmii acţionează pentru detensionarea situaţiei şi efectuează verificări pentru identificarea şi sancţionarea persoanelor care au comis fapte ilegale”, precizează Jandarmeria Bucureşti, potrivit news.ro.
Echipele de start
- Rapid: Iliev - Manea, Pașcanu, Bolgado, Sălceanu - Grameni, Keita, Moruțan - Jambor, Petrila, Paraschiv
Rezerve: Aioani, Ciobotariu, Onea, Borza, Vulturar, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Christensen, Dobre, Hazrollaj, Koljic
Antrenor: Costel Gâlcă
- Petrolul: Bălbărău - Roche, Papp, Soares - Ricardinho, Boțogan, Jyry, Dumitrescu - V. Gheorghe, Chică-Roșă, Dongmo
Rezerve: Krell, Rădulescu, Al. Mateiu, Prce, Rodrigues, Hanca, Grozav, Dumitrache, D. Paraschiv, Baldres, Dulca
Antrenor: Eugean Neagoe