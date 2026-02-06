Jandarmeria Capitalei anunţă că în timpul primei reprize a meciului FC Rapid Bucureşti - FC Petrolul Ploieşti, din Superligă, mai mulţi suporteri ai echipei Petrolul Ploieşti au comis acte de violenţă în Peluza Sud.

A fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor. Drept urmare, jandarmii au folosit substanţe iritant-lacrimogene.

“În acest moment, jandarmii acţionează pentru detensionarea situaţiei şi efectuează verificări pentru identificarea şi sancţionarea persoanelor care au comis fapte ilegale”, precizează Jandarmeria Bucureşti, potrivit news.ro.

Echipele de start

Rapid: Iliev - Manea, Pașcanu, Bolgado, Sălceanu - Grameni, Keita, Moruțan - Jambor, Petrila, Paraschiv

Rezerve: Aioani, Ciobotariu, Onea, Borza, Vulturar, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Christensen, Dobre, Hazrollaj, Koljic

Antrenor: Costel Gâlcă

Petrolul: Bălbărău - Roche, Papp, Soares - Ricardinho, Boțogan, Jyry, Dumitrescu - V. Gheorghe, Chică-Roșă, Dongmo

Rezerve: Krell, Rădulescu, Al. Mateiu, Prce, Rodrigues, Hanca, Grozav, Dumitrache, D. Paraschiv, Baldres, Dulca

Antrenor: Eugean Neagoe