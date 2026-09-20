„Mi-a dat un cap în gură!” Daniel Armstrong face lumină în conflictul cu Denis Alibec

„Mi-a dat un cap în gură!” Daniel Armstrong face lumină în conflictul cu Denis Alibec Superliga
SPORT.RO
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Dinamo - Farul a avut loc în etapa a 10-a din SuperLiga.

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Dinamo - Farul, din etapa a 10-a din SuperLiga, a avut o miză deosebită. Elevii lui Nuno Campos doreau să urce, din nou, pe primul loc în ierarhie. De cealaltă parte, formația de la malul mării țintea cimentarea locului de play-off.

Daniel Armstrong face lumină în conflictul cu Denis Alibec

Duelul a mers într-o singură direcție, Dinamo intrând la vestiare cu un avantaj de două goluri. Ulterior, la vestiare, Denis Alibec a văzut cartonașul roșu după ce l-a lovit pe Daniel Armstrong.

La scurt timp după fluierul final, Daniel Armstrong a lămurit situația. Atacantul dinamovist a transmis că a fost lovit de către Alibec la vestiare, acesta fiind motivul pentru care doar jucătorul Farului a fost eliminat.

Deși Alibec a transmis că a fost înjurat, Armstrong a expus că el nu obișnuiește să vorbească de familiile adversarilor. În încheiere, jucătorul lui Dinamo s-a arătat încântat de punctele obținute, conflictul picând pe plan secund.

„Am venit la vestiare pentru pauză. Nu am vorbit cu nimeni, iar Alibec mi-a dat cu capul în gură din prima. M-am întors și mi-a dat un cap în gură. Nu pot să cred că un jucător cu o asemenea experiență a putut face așa ceva. Cred că decizia arbitrului a fost corectă.

(n.r. - Alibec a spus că l-ai provocat pe teren și v-ați pus cap în cap la vestiar) Este un motiv pentru care el a fost eliminat, iar eu nu. El m-a lovit cu capul, eu nu apucasem să mă întorc. Nu obișnuiesc să înjur, să spun de familii. A încercat să pornească un conflict la pauză, dar pe mine nu m-a interesat acest lucru, ci cele trei puncte”, a declarat Daniel Armstrong la flash-interviu.

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Ce riscă Denis Alibec după cartonașul roșu din Dinamo - Farul

Așa cum era de așteptat, fanii au venit în număr mare pe cel mai mare stadion al țării. Este pentru prima oară când Arena Națională găzduiește un duel al lui Dinamo în actuala stagiune.

Tensiunea nu a fost resimțită doar în tribune, ci și pe stadion. La pauza duelului, când scorul arăta 2-0 pentru „câini”, Denis Alibec a intrat într-un conflict cu Raul Opruț.

Potrivit primelor informații, atacantul Farului l-a lovit cu capul pe Raul Opruț. Văzând cele întâmplate, Marian Barbu a decis să îi acorde cartonașul roșu lui Denis Alibec, pe când Daniel Armstrong, cel care a sărit la harță, a „scăpat” doar cu galben.

În urma eliminării, Daniel Alibec va fi încadrat la „loviri și alte acte violente” și va fi chemat de către comisiile competente. Atacantul riscă o suspendare între 4 și 8 etape.

Totuși, având în vedere că nu este recidivist, căpitanul „marinarilor” poate primi suspendarea minimă de 4 etape. De menționat este că factorul diferențiator poate fi făcut de către raportul observatorului de pe Arena Națională.

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