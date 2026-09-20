„Mi-a dat un cap în gură!” Daniel Armstrong face lumină în conflictul cu Denis Alibec

Dinamo - Farul, din etapa a 10-a din SuperLiga, a avut o miză deosebită. Elevii lui Nuno Campos doreau să urce, din nou, pe primul loc în ierarhie. De cealaltă parte, formația de la malul mării țintea cimentarea locului de play-off.

Daniel Armstrong face lumină în conflictul cu Denis Alibec

Duelul a mers într-o singură direcție, Dinamo intrând la vestiare cu un avantaj de două goluri. Ulterior, la vestiare, Denis Alibec a văzut cartonașul roșu după ce l-a lovit pe Daniel Armstrong.

La scurt timp după fluierul final, Daniel Armstrong a lămurit situația. Atacantul dinamovist a transmis că a fost lovit de către Alibec la vestiare, acesta fiind motivul pentru care doar jucătorul Farului a fost eliminat.

Deși Alibec a transmis că a fost înjurat, Armstrong a expus că el nu obișnuiește să vorbească de familiile adversarilor. În încheiere, jucătorul lui Dinamo s-a arătat încântat de punctele obținute, conflictul picând pe plan secund.

„Am venit la vestiare pentru pauză. Nu am vorbit cu nimeni, iar Alibec mi-a dat cu capul în gură din prima. M-am întors și mi-a dat un cap în gură. Nu pot să cred că un jucător cu o asemenea experiență a putut face așa ceva. Cred că decizia arbitrului a fost corectă.

(n.r. - Alibec a spus că l-ai provocat pe teren și v-ați pus cap în cap la vestiar) Este un motiv pentru care el a fost eliminat, iar eu nu. El m-a lovit cu capul, eu nu apucasem să mă întorc. Nu obișnuiesc să înjur, să spun de familii. A încercat să pornească un conflict la pauză, dar pe mine nu m-a interesat acest lucru, ci cele trei puncte”, a declarat Daniel Armstrong la flash-interviu.