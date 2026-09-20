Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României, pe Arena Națională din Capitală. La capătul celor 90 de minute, Dinamo s-a impus cu 4-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Denis Alibec a venit la flash-interviu și a lămurit conflictul cu Armstrong: ”Cap în gură și nasul spart? Nu se vedea?”

La pauza meciului, când tabela de marcaj indica 2-0 pentru ”câini”, Denis Alibec a intrat într-un conflict cu Daniel Armstrong. Alibec a văzut cartonașul roșu, pe când Armstrong, doar ”galbenul”.

La flash-interviu, la capătul celor 90 de minute, Denis Alibec a vorbit despre conflictul cu Armstrong și a explicat că cei doi s-au pus doar cap în cap și că i se părea corect ca ambii să fie eliminați, în ideea în care arbitrii i-au spus că a primit cartonașul roșu pentru gestul în sine și nu pentru intensitate.

”Cu siguranță m-a provocat, asta face și el. Am vorbit cu arbitrii, mi-au spus că e pentru gest, nu pentru intensitate. Dar, dacă era pentru gest, trebuia să primească și el cartonașul roșu. Că ne-am pus cap în cap.

Ne-am pus cap în cap. Dacă sunt camere aici se poate verifica. Dacă îl împingeam nu avea și el capul spart, nasul spart? Când îi dai un cap în gură cuiva se vede.

Pe teren m-a înjurat și aici a continuat totul. Am vrut să-l întreb de ce înjuri, ne-am pus cap în cap și atât. Cu antrenorul nu am vorbit, probabil o să avem o discuție, o să-mi cer scuze și colegilor”, a spus Denis Alibec.