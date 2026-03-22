În minutul 82 al partidei de la Mioveni, Borța a pasat în spate pentru Căbuz, însă portarul lui FC Argeș a ratat complet degajarea, iar mingea a intrat în propria poartă. A fost unicul gol al meciului, iar nou-promovata s-a văzut învinsă.

FC Argeș, mesaj de susținere pentru Cătălin Căbuz după gafa din meciul cu U Cluj

Gafa lui Căbuz a venit exact în aceeași zi în care a fost convocat de urgență la naționala României pentru play-off-ul Cupei Mondiale. Portarul lui FC Argeș i-a luat locul lui Mihai Popa, de la CFR Cluj, care s-a accidentat.

La o zi după meci, Cătălin Căbuz a primit un mesaj impresionant de încurajare din partea clubului său, FC ARgeș.

"CAPUL SUS, Cătălin! Ai auzit stadionul la finalul meciului? Tribunele ți-au scandat numele. Aceea nu a fost doar o consolare, ci confirmarea faptului că te susținem necondiționat. Unii vor spune că am pierdut un meci. Noi le vom spune că am demonstrat că suntem o FAMILIE. Iar o familie adevărată rămâne unită și la bine, dar mai ales la greu.

Dacă FC Argeș luptă astăzi în Play-Off, acest lucru se datorează în mare măsură și intervențiilor tale din finalul sezonului regulat. Convocarea la Echipa Națională nu este o coincidență, ci răsplata muncii tale din momentul în care ai pus prima oară mănușile în mâini și până astăzi.

După mai bine de patru decenii, Argeșul dă din nou un portar echipei naționale! Este o realizare imensă pentru tine și o mândrie uriașă pentru toți argeșenii.

Du-te la Echipa Națională cu fruntea sus și cu încredere! Amintește-ți în fiecare secundă că în spatele tău se află întreaga Familie a Vulturilor", a transmis FC Argeș, pe rețelele sociale.

Căbuz s-a transferat în această iarnă la FC Argeș, de la FC Hermannstadt. Până acum a apărat în 6 partide din Superliga ale piteștenilor și a încasat 3 goluri.