"Mergem la capsune in Germania!" Solutie inedita a unui oficial FCSB ca sa iasa din tara

Restrictiile provocate de pandemia de coronavirus au pus la incercare inventivitatea romanilor.

Helmuth Duckadam a vorbit despre restrictiile de circulatie din Romania, unde poti calatori dintr-o localitate in alta in interes de serviciu sau cu scop recreativ, la mare sau munte, daca detii o proprietate.

Presedintele de imagine al FCSB a marturisit ce i-a sugerat sotiei sale pentru a pleca in Germania, in vacanta.

"Ni se spune ca putem pleca la mare sau la munte daca avem proprietate acolo. Pai cati dintre amarati au proprietati? Deci, nu plecam, stam acasa.

I-am zis sotiei sa mergem in Germania, in concediu si m-a intrebat cum sa facem, daca nu putem iesi din tara. I-am zis ca ne inscriem pe o lista sa mergem la cules de capsune in Germania. Ne ducem si in Munchen sa o vedem pe mama, ca nu a putut veni in tara", a declarat Duckadam la PRO X.