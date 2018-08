"Meme mi-a zis ca Vlad apara de innebuneste lumea" // 5 momente in care Becali nu ar fi trebuit sa vorbeasca cu Mihai Stoica la telefon

Mihai Stoica l-a elogiat pe Andrei Vlad, intr-o discutie pe care a avut-o cu Gigi Becali cu doua zile inainte de returul cu Rapid Viena.

Gigi Becali, inainte de meciul cu Rapid: "Eu as fi vrut sa apere Balgradean. Dar mie Meme mi-a spus ca la antrenamente innebunesc astia, ca nu poate sa ii dea nimeni gol lui Vlad. Apara din toate pozitiile. Nu am nicio emotie, ne calificam in grupe."

Este doar un exemplu din seria de anunturi triumfatoare ale patronului FCSB, in urma unor discutii cu Mihai Stoica.

Meme este legatura dintre echipa si Gigi Becali, iar parerile lui sunt luate de bune de patronul FCSB.

Iata alte patru exemple din seria "Meme mi-a zis":

...in pauza de iarna:

"Am primit o veste din cantonament. Alibec e al treilea la 10-30 de metri viteza. Primul e Enache, al doilea Tanase, si dupa, Alibec. Meme mi-a zis ca se comporta exemplar, a slabit, e alt jucator. Alibec o sa joace titular. Poate sa se supere Gnohere, dar nu are de ce. Meme nu avea o parere buna despre Alibec, dar acum mi-a zis ca Alibec o sa ne faca anul acesta campioni."

...la inceputul verii:

"Meme mi-a zis ca Florinel Coman s-a transformat. Este altul! Se antreneaza foarte bine. O sa fie jucatorul decisiv sezonul asta."

...vara trecuta, dupa transferul lui Vlad:

"Dupa ce l-am luat, Meme - care este foarte exigent la transferuri - mi-a zis ca acest copil este un fenomen. Cica nu l-ar da acum pe 5 milioane. Meme mi-a zis ca iti da fiori cand sta in poarta, este de pe alta planeta."

...despre Dennis Man:

"Mi-a spus Meme de cand nu a mai avut Romania jucatori de 18-19 ani debutanti la nationala. Astia sunt jucatori de geniu."