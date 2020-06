"I-am zis sa fie corect si mi-a dat imediat galben!" Concluziile lui Sumudica dupa prima etapa post-pandemie! "In Liga 1, 80% e decis campionatul!"

Marius Sumudica a comentat prima etapa din Turcia post-pandemie.

Echipa sa, Gaziantep, a remizat, scor 1-1, cu Ankaragucu in primul meci de dupa pauza cauzata de noul coronavirus.

"Au fost mai multi jucatori buni, dar prea putini care sa zic ca s-au ridicat la nivelul competitiei. E foarte greu, stau si ma uit, analizez de 2 zile si vreau sa ajung la o conlcluzie sa vad ce se intampla. Nu am fost ok nici din punct de vedere fizic, nu am reusit sa ii canalizez pe jucatori. Nu sunt problema doar la noi, jucatorii parca sunt in vacanta.

Comentatorii de aici au spus ca maxim 2 meciuri s-au ridicat la nivelul competitie din punct de vedere al parametrilor si al ritmului de joc. E greu dupa 3 saptamani de pregatire sa ii aduci pe jucatori la nivelul jocului. Noi am castigat un punct, cealalta echipa a venit mult mai montata sa castige", a declarat Marius Sumudica la Pro X.

Cat despre motivul pentru care a incasat un cartonas galben inainte de startul meciului, tehnicianul a spus ca nu a facut nimic decat sa il roage pe arbitru sa fie corect.

"L-am asteptat pe arbitru la inceputul meciului. E arbitrul cu care m-am certat in turul campionatului cand mi-a anulat un gol valabil, toti au zis ca s-a gresit fata de noi. Acum eu doar i-am zis ca mi-as dori sa nu se intample ce s-a intamplat in tur si imediat mi-a dat cartonas galben. Am avut totusi penalty, scos de Maxim, care a jucat foarte bine."

El a vorbit si despre procedura pe care a adoptat-o Federatia turca in cazul in care apare vreun caz de Covid-19 in cadrul cluburilor.

"Daca apare un caz, e dat la o parte, pus in izolare. Federatia a spus si in timpul competitiei ca atunci cand cineva ia virusul este pus in afara lotului, in izolare, dar continua competitia pentru ceilalti. La noi se fac teste saptamanal, facem inainte de joc cu 3 zile, apoi ni se ia temperatura cand ajungem la stadion inainte de meci. Nu ne lasa sa intram la vestiare fara sa ni se ia temperatura. Daca vreunul e pozitiv, e dat la o parte si competitia continua."

De asemenea, antrenorul lui Gaziantep a vorbit si despre ce se intampla in Liga 1.

"In proportie de 70-80% victoria cu FCSB decide campionatul, chiar daca e acolo si Craiova, si FCSB, care ar mai avea sanse, dar asta e petrescu. 1-0, inchide jocul. Nu are nevoie de mai mult si ia campionatul. In momentul de fata, CFR e principala candidata. 7 puncte sunt multe in conditiile in care nu se mai injumatatesc ca in sezonul regulat. E clar, la diferenta de 7 puncte e greu. Nu cred ca CFR va pierde 3 meciuri consecutive", a mentionat Sumudica.