Matei si Stoian, criticati dur de un rival de la Dinamo! "Daca erau buni, de ce au venit in Romania?" Cine face praf transferurile de la FCSB!

Florentin Matei si Adrian Stoian au venit in aceasta iarna la FCSB.

Gigi Becali a realizat doua transferuri importante in aceasta iarna si i-a adus la FCSB pe Florentin Matei si Adrian Stoian. Fostul Dinamovist, Danut Lupu, nu este deloc impresionat de mutarile realizate de vicecampioana Romaniei. Lupu crede ca cei doi jucatori s-ar fi impus in alte campionate mai puternice, daca ar fi avut mai multa valoare.

Fosul mijlocas a evoluat in cariera pentru Dinamo, Panathinaikos, Rapid, sau Brescia, in prezent este scouter pentru trupa lui Mircea Rednic si nu este deloc impresionat de noile transferuri de la FCSB.

"Niste jucatori buni. Dar eu va intreb pe voi, daca erau buni, de ce au venit in Romania? Daca erau buni, ramaneau in Italia, in Spania, nu in Romania. S-a intarit cu nume, dar stai sa-i vedem sa si joace. De veni au venit multi, de jucat nu prea a jucat nimeni", a spus Danut Lupu.