Marius Sumudica stie deznodamantul acestui sezon: "Craiova va castiga la masa verde campionatul"

CFR Cluj si Universitatea Craiova trebuie sa dispute finala campionatului diseara.

Cei de la Cluj au amenintat ca nu vor sa intre diseara pe teren, deoarece Craiova nu si-a facut testele pentru Covid-19. Dupa aceasta declaratie Mihai Rotaru a spus ca CFR va pierde cu 3-0 daca nu se va testa azi.

Marius Sumudica aseamana situatia actuala cu "cazul bricheta" si sustine ca Universitatea Craiova va castiga acest campionat la masa verde.

"Da, eu am spus de la inceput. Turcia a preluat ce s-a intamplat in Germania, cu teste la 6, 7 zile. S-a mers pe continuitate, sa se termine meciurile pe teren. Nu au existat meciuri pierdute cu 3-0, cum se cere la noi. Dar aici e posibil orice si chiar eu am atras atentia la un alt post de televizune si am spus ca am informatii in cazul in care se va decide in seara asta campioana, jocul Astra – Craiova va avea loc dupa acest final de campionat daca se va sti campioana, daca nu, acest meci va fi dat pierdut cu 3-0, in favoarea celor de la Craiova si o sa vedeti ca sa se va intampla asa.

Craiova va castiga la masa verde acest campionat si ne vom aduce aminte, nu am nimic cu Craiova nici cu CFR, dar nu mi se pare normal. M-am atasat putin de Astra, niste baieti care muncesc in conditii destul de grele si au ajuns pe locul 3, exista si pentru ei niste bonusuri, exista si pentru club, datorita unui loc mai sus si este diferenta de bani. Atunci nu mi se pare corect sa existe un nou "caz bricheta". Se va intampla acelasi lucru si acum", a declarat Sumudica pentru PRO X.