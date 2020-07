BREAKING NEWS: Sumudica s-a enervat si a intrat in direct: "Am informatii ca Astra-Craiova SE JOACA! O sa vina hartie de la UEFA! E tragic!" Scenariu SOC pentru finalul Ligii 1

Marius Sumudica nu e de acord ca partida dintre Craiova si Astra sa nu se mai dispute!

Sumudica cere ca titlul sa se decida pe teren! Antrenorul are informatii ca UEFA va cere ca partida dintre Astra si Craiova sa se joace pe teren!

"Am aflat cu stupoare ca nu se va juca Astra-Craiova. Poate o sa par subiectiv, ca voi spune de Turcia acum. Cand e cineva pozitiv, se da la o parte si totul se termina pe teren. Nu vreau sa ne aducem aminte de cazul corona, sa avem o campioana la masa verde, in afara terenului, asa cum ne amintim de cazul bricheta. Nu e normal, nu e loial, lasa de dorit ce se intampla. Am informatii si o sa vedeti ca o sa se va adevereasca. Se va juca meciul atunci cand nu va mai afecta pe nimeni. Doar in cazul ala! 12 august cred ca e data. Cand Craiova sau CFR va fi campioana, meciul se va juca. UEFA va trimite o hartie intr-o zi, doua prin care va da drumul acestui joc daca el nu va influenta castigatoarea campionatului. Nu mi se pare normal. E tragic! O sa ramanem in istoria fotbalului mondial", a spus Sumudica la Digisport.