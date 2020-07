Adi Petre la Gaziantep?! Sumudica a dat raspunsul: "Vreau sa aduc trei jucatori, sa existe concurenta!" Ce spune de atacantul FCSB-ului

Marius Sumudica a revenit in Romania dupa ce a terminat primul sezon pe banca lui Gaziantep.

Sumudica a terminat pe locul 8 in Turcia, la primul sezon pe banca lui Gaziantep. Antrenorul roman a reusit o reala performanta cu Gaziantep, reusind sa termine la doar 7 puncte de Fenerbahce si 10 de Galatasaray, cu un lot mult mai slab valoric.

Sumudica cere transferuri in aceasta pauza pentru a mai continua la echipa si spune ca isi doreste macar trei jucatori pentru a crea concurenta.

Unul dintre cei mai buni jucatori de la Gaziantep in returul campionatului a fost Alexandru Maxim, mijlocas imprumutat de la Mainz, dar care va reveni in Bundesliga la finalul acestui sezon. Sumudica este un admirator al jucatorilor roman, insa spune ca ii va fi greu sa transfere din Liga 1 din cauza sumelor mari cerute. In cazul lui Adrian Petre, atacantul FCSB-ului, Sumudica a spus ca nu il cunoaste si din aceasta cauza este exclus sa il aduca la echipa:

"Eu imi doresc sa raman la Gaziantep, locul opt este o performanta enorma. M-au felicitat antrenorii din Turcia, adversari de-ai mei, mi-am aparat mereu corect sansele. Am fost votat cel mai bun antrenor al sezonului, normal ca ma bucura. Trebuie sa aduca jucatori la Gaziantep ca sa raman.

Vreau sa aduc alti trei jucatori, sa existe concurenta. Mi-e greu sa aduc din Romania, pentru ca toata lumea cere sume de transfer, iar noi nu-i platim. Eu nu-l cunosc pe Adrian Petre, aduc doar jucatori pe care-i cunosc", a spus Marius Sumudica la sosirea in tara.

Adrian Petre (22 de ani) a fost adus de FCSB de la Esbjerg si a inscris 2 goluri in 12 aparitii. Atacantul s-a facut remarcat si in nationala U21 a Romaniei, unde a reusit sa marcheze 5 goluri in 12 meciuri. Cota de piata a lui Petre e de 1.1 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.