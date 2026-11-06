Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Andrei Cordea va pleca în China, la Yunnan Yukun, unde îi va avea colegi pe Andrei Burcă și Alexandru Ioniță. 1,1 milioane de euro + bonusuri va încasa fotbalistul la asiatici.

Ce a avut de zis Șumudică după ce Andrei Cordea a semnat în străinătate

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Universitatea Craiova din etapa #15 a sezonului regulat al Superligii României. Confruntarea va avea loc duminică, de la 19:00, și va fi LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

La conferința de presă premergătoare meciului, antrenorul ”feroviarilor”, Marius Șumudică, a spus că va profita cât se mai poate de serviciile lui Cordea și că îl va folosi dacă jucătorul va fi apt fizic și psihic.

”Cordea este jucătorul lui CFR până în ianuarie și, din punctul meu de vedere, cât va putea și cât va duce, va juca la CFR până în ianuarie. Este jucătorul CFR-ului.

În ianuarie va pleca. Până atunci, în meciurile care sunt de jucat, dacă va fi sănătos, îl voi folosi.

Din punct de vedere al cifrelor și la ceea ce face Cordea, merită să fie în echipa națională. Cordea merita să fie la echipa națională și cred că mai sunt jucători la CFR care vor crește și vor bate la ușile echipelor naționale”, a spus Șumudică.

Potrivit Fanatik, actele dintre CFR Cluj și Yunnan Yukun au fost semnate în dimineața zilei de joi, 5 noiembrie, iar ulterior atacantul s-a înțeles cu formația la care mai evoluează Andrei Burcă și Alex Ioniță.

Sursa amintită mai sus a expus că Andrei Cordea va avea un contract pe o perioadă de un an, cu opțiune de prelungire pe încă unul, iar salariul său se va ridica, cu tot cu bonusuri, la 1,1 milioane de euro. Suma transferului este de 710.000 de euro.