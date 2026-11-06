Lens a primit vizita lui Como pe ”Stade Bollaert-Delelis”, iar la capătul celor 90 de minute, italienii s-au impus cu 9-1, cu trei goluri marcate în prima repriză și șase în actul secund.

Luis Enrique, reacție dură după scorul sezonului din Champions League, Lens - Como 1-9: ”Vă înșelați amarnic!”

Luis Enrique, antrenorul lui PSG, club care a pierdut în fața lui Lens în luna august Supercupa Franței, a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă despre rezultatul uluitor de la ”masa bogaților”.

Tehnicianul a ținut să puncteze că Lens e o echipă foarte bună, chiar fantastică, și a sugerat că diferența față de Como nu este, în realitate, atât de mare.

”Vă înșelați amarnic. Aceasta nu e diferența dintre Como și Lens. Lens e o echipă foarte bună, o echipă fantastică. Am urmărit meciul și mi-a făcut o reală plăcere să văd cum joacă Como. Au evoluat minunat, fantastic, dar nu asta e diferența dintre cele două echipe.

Lens a avut, într-adevăr, dificultăți, dar asta nu înseamnă că e o echipă slabă. Așa e fotbalul competitiv: totul se rezumă la rezultate”, a spus Luis Enrique, citat de tribuna.com.

Lens - Como 1-9

Como este prima echipă care reuşeşte să înscrie opt goluri în deplasare în Champions League, notează Agerpres. Grecul Anastasios Douvikas a reuşit un hat-trick (7, 32, 57), celelalte goluri ale oaspeţilor fiind semnate de Nico Paz (40), Lucas Da Cunha (47), Marc-Oliver Kempf (53), Mattia Liberali (62), Martin Baturina (69) şi Matteo Papaccioli (90+2). Pentru echipa ''sang et or'' a punctat Ruben Aguilar (65)

Como a egalat victoriile la cea mai mare diferenţă din istoria Champions League, după 8-0 reuşit de Real Madrid cu Malmo FF în 2015 şi 8-0 reuşit de Liverpool cu Beşiktaş în 2007. De asemenea, Como este a doua echipă care reuşeşte să înscrie 9 goluri într-un meci de Liga Campionilor, după Bayern Munchen, 9-2 cu Dinamo Zagreb, în 2024.