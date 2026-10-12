Marius Șumudică, impresionat de puștiul pentru care Gigi Becali cere 44 de milioane de euro

Marius Șumudică, impresionat de puștiul pentru care Gigi Becali cere 44 de milioane de euro Superliga
Alexandru Hațieganu
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Antrenorul celor de la CFR Cluj a urmărit evoluția puștiului Ricardo Pădurariu de la FCSB și a tras primele concluzii despre jucătorul lăudat intens de Becali în ultima perioadă.

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Ricardo PadurariuFCSBMarius Sumudica
Din articol

După succesul obținut de campioana României pe teren propriu contra Oțelului Galați, scor 1-0, finanțatorul roș-albaștrilor i-a stabilit prețul lui Ricardo Pădurariu: 44 de milioane de euro.

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Padurariu fcsb
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„Șumi”, impresionat de noul favorit de la FCSB

Marius Șumudică, tehnicianul formației CFR Cluj, a discutat deschis despre abilitățile noului jucător de bandă din lotul bucureștenilor și a scos în evidență siguranța oferită de acesta pe faza de atac.

„Mi-a plăcut foarte mult aportul ofensiv al celor doi fundași laterali. Deci atât Pădurariu, cât și Crețu, foarte buni, ajung în treimea adversă, fie că finalizează, fie că termină acțiunea cu centrări foarte bune. Pădurariu nu știu dacă este cel mai bun jucător de bandă, dar este un jucător de viitor, un jucător care are ruperi de ritm, un jucător care câștigă teren cu mingea la picior. A avut o acțiune în prima repriză, dacă nu mă înșel, a plecat din propria jumătate și s-a dus până în careul advers. N-a mai avut prospețime la finalizare, fiindcă e greu, dar are capacitate, pleacă foarte bine în primii metri. Din punct de vedere ofensiv este un câștig mare pentru FCSB!”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Pădurariu a pus umărul la promovarea celor de la Gloria Bistrița în liga secundă, pentru ca în stagiunea 2025/2026 să fie om de bază la Corvinul Hunedoara, echipă alături de care a promovat pe prima scenă a fotbalului românesc. Prestațiile solide i-au asigurat întoarcerea în lotul roș-albaștrilor, unde a bifat deja 13 partide în actuala ediție de campionat.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota actuală de piață a lui Ricardo Pădurariu se ridică la 700.000 de euro.

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