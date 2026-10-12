Oferta astronomică refuzată de atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB. Detalii din culise

Oferta astronomică refuzată de atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB. Detalii din culise Fotbal intern
SPORT.RO
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Steven Nsimba, vârful dorit de FCSB, traversează o perioadă complicată la Craiova, după ce în această vară a refuzat oferte importante.

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steven nsimbaMihaita PlesanUniversitatea CraiovaFCSB
Din articol

Gigi Becali și-a manifestat interesul pentru transferul lui Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova, fiind dispus să îi ofere francezului cu origini congoleze o remunerație lunară de 25.000 de euro, plus o primă de instalare în valoare de 100.000 de euro. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a declinat însă propunerea venită din partea clubului bucureștean.

Banii nu sunt o prioritate

Mihăiță Pleșan, impresarul jucătorului, a oferit detalii despre situația jucătorului de la Universitatea Craiova. Agentul a explicat că Nsimba a avut pe masă contracte mult mai avantajoase din punct de vedere financiar, dar a preferat să rămână în Bănie.

„Craiova are trei atacanți apropiați ca valoare. Nu este ușor pentru niciun antrenor să aleagă. Poate l-au afectat toate discuțiile astea care au fost. El este un tip care nu este ușor de influențat. A avut oferte și în trecut, dar nu a vrut să plece. Oferte pe bani mult mai mulți. Și eu l-am întrebat în vară dacă ar pleca pentru un salariu de un milion de euro și mi-a zis că nu vrea să plece”, a spus Pleșan, potrivit Fanatik.

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Mihăiță Pleșan
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Situația de la echipa de club

În prezent, atacantul și-a pierdut statutul de titular la campioana României, aspect care îi afectează moralul.

„Cred că asta îl afectează mai mult. Eu puteam să-i aduc o ofertă cu un salariu de un milion de euro și nu a fost interesat. Nu era din zona arabă. A zis că nu vrea să plece în țara respectivă. Altfel, nu este interesat neapărat de partea financiară. 

Și Assad nu a vrut să plece în Rusia. Eu, dacă aș fi fost în locul lui, aș fi plecat pentru un salariu de un milion de euro. Când ești tânăr, te gândești să ajungi în campionatele puternice, deși este din ce în ce mai greu. Dar, la 30 de ani, pui în balanță și partea financiară. Este un jucător care va ajuta Craiova în continuare. Cred că, pentru campionatul României, este un jucător bun”, a mai transmis agentul.

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