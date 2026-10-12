Oferta astronomică refuzată de atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB. Detalii din culise

Gigi Becali și-a manifestat interesul pentru transferul lui Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova, fiind dispus să îi ofere francezului cu origini congoleze o remunerație lunară de 25.000 de euro, plus o primă de instalare în valoare de 100.000 de euro. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a declinat însă propunerea venită din partea clubului bucureștean.

Banii nu sunt o prioritate

Mihăiță Pleșan, impresarul jucătorului, a oferit detalii despre situația jucătorului de la Universitatea Craiova. Agentul a explicat că Nsimba a avut pe masă contracte mult mai avantajoase din punct de vedere financiar, dar a preferat să rămână în Bănie.

„Craiova are trei atacanți apropiați ca valoare. Nu este ușor pentru niciun antrenor să aleagă. Poate l-au afectat toate discuțiile astea care au fost. El este un tip care nu este ușor de influențat. A avut oferte și în trecut, dar nu a vrut să plece. Oferte pe bani mult mai mulți. Și eu l-am întrebat în vară dacă ar pleca pentru un salariu de un milion de euro și mi-a zis că nu vrea să plece”, a spus Pleșan, potrivit Fanatik.