Marius Sumudica, dezvaluiri despre relatia cu Gigi Becali! "Noi nu vorbim prin mesaje" Ce a spus de patronul de la FCSB!

Sumudica a vorbit de situatia patronului de la FCSB.

Marius Sumudica a vorbit la plecarea spre Arabia Saudita despre relatia pe care o are cu patronul de la FCSB. Antrenorul lui Al-Shabab a dezvaluit ca Gigi Becali a fost extrem de dezamagit dupa remiza cu Viitorul.

"Era abatut, saracul. Am vorbit aseara cu el, dupa meci m-a sunat sa ma intrebe ceva, am vorbit cu el, era abatut, in fine. E foarte greu. Il respect, sunt profesionisti, cumnatul meu e secund acolo, Bogdan acolo e acolo si mi-a spus ca au conditii exceptionale. Ce a facut Gigi pentru acest club e exceptional, la modul de a crea conditii de pregatire, alimentatie, medicamentatie, banii toti la zi, ceea ce e lux in Romania. Vad ca sunt echipe neplatite de 3-4 luni", a spus Marius Sumudica.

Mai mult, antrenorul lui Al-Shabab a dezvaluit ca cei doi comunica foarte mult, iar Becali nu este de acord cu metodele moderne de comunicare.

(N.red. Atunci de ce credeti ca nu reuseste?) Nu vreau sa trec in partea cealalta, ca e prietenul meu. (N.red. I-ati spus sa mai renunte la mesaje?) Noi nu vorbim prin mesaje. M-a si certat odata. Ca i-am dat un mesaj. Si cica: `Ba, esti barbat? Mie nu imi place cu whatsapp-ul, cu astea, cu nu stiu ce, te rog eu frumos, suna-ma`. Si noi vorbim. Ma suna, dar acum ii spun lui sa imi plateasca, pentru ca e scump roamingul in Arabia Saudita. E prietenul meu, imi pare rau pentru ceea ce face ca nu reuseste, dar e un om care nu trebuie indepartat din fotbal, nu am lucrat cu el, dar sufletul il are bun", a dezvaluit Sumudica.