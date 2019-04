"Au batut palma!" Arabii anunta ca Sumudica s-a inteles deja cu alta echipa! Prima reactie a antrenorului: VIDEO

Marius Sumudica poate termina pe podium cu Al Shabab! In mod surprinzator, ar putea parasi, insa, echipa araba.

Marius Sumudica e favorit sa prinda podiumul cu Al Shabab, formatie care la inceputul sezonului era cotata cu sanse mici la o astfel de clasare. In acest moment, Shabab e pe pozitia a treia a campionatului saudit, cu doua etape inaintea finalului de sezon.

Arabii anunta ca Sumudica s-a inteles cu alta echipa



In varsta de 48 de ani, Sumudica ar putea pleca de la Al Shabab la finalul acestui sezon! Publicatia Almowaten scrie ca antrenorul roman a batut palma cu o formatie din Emiratele Arabe Unite, desi contractul sau cu Al Shabab expira in 2021.

"In ciuda parcursului remarcabil al echipei in comparatie cu sezonul precedent, lumea este divizata in privinta evaluarii antrenorului roman. Sumudica creeaza mereu controverse in interviurile televizate si la conferintele de presa. A avut actiuni si la adresa conducatorilor clubului. Ultimele gesturi facute de el sunt dovezi clare de comportament urat", scrie sursa citata.

Sumudica: "E greu de dat un raspuns acum! Cert e ca nu ma intorc in Romania"



Marius Sumudica a vorbit la revenirea in Romania, cu ocazia Pastelui. El a evitat sa dea un raspuns clar, dar a lasat de inteles ca s-ar putea desparti de Al Shabab.

"E greu sa dau un raspuns in acest moment", a spus el.

Sumudica a transmis ca sigur nu va reveni in Liga I.

"Nici pentru 5 milioane de euro pe an nu ma intorc in tara", a mai spus el.