"Nici pentru 5 milioane nu ma intorc in Liga 1!" Raspunsul categoric al lui Sumudica atunci cand a fost intrebat de inlocuirea lui Teja

Nici Becali nu-si permite sa-l angajeze pe Sumudica!

"Nu ma intorc in Romania nici pentru 5 milioane" - spune Sumudica.

Sumudica e pe locul 3 la arabi si mai sunt 2 etape.

Reporter: "Continuati la Shabab?"

Marius Sumudica: "Greu de dat un raspuns"

Reporter: "Exclus FCSB?

M.S.: " Nu ma intorc in tara nici daca imi dau 5 milioane pe an!"

Reporter: "Cu prietenul Gigi Becali mai tineti legatura?"

M.S.: "Da, da. Ce ma intreaba ... cand vin acasa sa mi dea niste branza"

Rednic a antrenat la arabi inaintea lui Sumudica.



"A dat de gustul banilor acolo, o sa ii fie greu sa vina in Romania. El stie ca 5 milioane nu are cum sa primeasca in Romania. Eu sunt sigur ca se va intoarce dar nu cred ca acum" spune Mircea Rednic.