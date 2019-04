"Sumudica" al Braziliei: a fost fost nebunul fotbalului, acum e cel mai tare antrenor, iar fanii i-au facut statuie in fata peluzei!

Renato Portaluppi este, cu siguranta, unul dintre cei mai colorati oameni din fotbalul brazilian.

Se vorbeste mult despre fotbalul brazilian, mai multi fotbalisti de clasa mondiala nascuti in Brazilia, dar se vorbeste prea putin despre antrenori. Fii sincer, cati antrenori brazilieni stii? Probabil cei care au fost prezenti la Mondial din 1970 incoace: Zagallo, Telê Santana, Carlos Alberto Parreira, Dunga. Mai recent, am avut pe Tite la Cupa Mondiala din Rusia. E si Luiz Felipe Scolari, poreclit Felipão, ultimul campion mondial cu Brazilia si cel de la 1-7 cu Germania, care a facut o treaba excelenta la nationala Portugaliei si nu a repetat succesul la Chelsea. Sau, poate, Zé Maria, care a experimentat o perioada apocaliptica la Ceahlaul.

Insa, in aceste zile, unul dintre cei mai buni antrenori brazilieni este Renato Portaluppi, sau Renato Gaúcho sau, pur si simplu, Renato. Gaúcho e oricine s-a nascut in statul Rio Grande do Sul. Poate fanii al Realului Madrid il cunosc. In 2017, la Cupa Mondiala ale Cluburilor, a spus ca a fost mai bun decat Cristiano Ronaldo. O declaratie nebuna care a avut un raspuns imediat si elegant din partea adversarului sau, Zidane, care, evident, nu a fos de acord cu ce a spus brazilianul.

Renato este, cu siguranta, unul dintre cei mai colorati oameni din fotbalul brazilian. Cu declaratii senzationale, o aroganta inofensiva, amuzanta, si o sinceritate vazuta rar intr-un fotbal care se devine mai artificial zi de zi. Il compar de multe ori cu Marius Sumudica.

Citeste articolul complet pe ionalexandru.ro