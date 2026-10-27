Cele două echipe își dau întâlnire în a doua rundă din Grupa B a Cupei României, pe ”Constantin Rădulescu”. Miercuri seară meciul va putea fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Marius Șumudică a venit la conferința de presă și a făcut anunțul: ”Nu mă mai interesează, gata! Nu o să mă mai repet”

La conferința de presă premergătoare duelului, Marius Șumudică, antrenorul lui CFR Cluj, s-a arătat încă o dată nemulțumit de faptul că echipa sa e supusă unui program infernal.

De asemenea, Șumi a ținut să puncteze și faptul că nu-l interesează Cupa României, în contextul în care ardelenii sunt în insolvență și, chiar dacă vor câștiga competiția, nu vor putea evolua în cupele europene din cauza situației.

”Este un meci într-o competiție cu totul altfel catalogată. Este Cupa României. O competiție în care este foarte dificil să folosești jucătorii care au evoluat acum două zile. Este un meci greu cu o echipă bună, care ne-a învins în campionat și care își va dori să câștige și mâine. Vom vedea ce se va întâmpla la ora jocului.

Pe mine nici nu mă interesează cupa. (n.r. Deloc?) Ce să mă intereseze? Că am văzut că noi nu putem evolua în competițiile europene dacă suntem în insolvență. În momentul de față este o competiție... o respectăm, dar cred că și noi trebuia să fim respectați și nu vreau să mă mai repet.

U Cluj e în avantaj față de noi. Au două zile în plus de odihnă, iar după alte două zile de odihnă. Noi jucăm trei meciuri în șase zile. Sunt forțat să fac schimbări, mai ales că am și accidentați. Cam asta e situația”, a spus Șumudică.