Cariera antrenorului Laurențiu Reghecampf (51 de ani) trebuie să fie împărțită în mai multe etape.

Secretul succesului lui Reghecampf

Startul a fost dubios, la FC Snagov, echipă suspectată de implicare în lumea pariurilor sportive. Apoi însă, a venit ascensiunea, una indiscutabilă, pentru că rezultatele lui Reghecampf, la FCSB, în primul său mandat (2012-2014), vorbesc pentru el. De altfel, datorită acestor reușite, românul a ajuns la una dintre cele mai mari echipe din Asia, Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), în 2014.

Din păcate pentru „Reghe“, de aici a început și căderea sa. Nu bruscă și zgomotoasă, ci una care a prins contur, puțin câte putin. Iar asta și din cauza asocierii sale cu personaje toxice. Elocvente, în acest sens, rămân episoadele în care a amestecat fotbalul cu maneliști, precum „Piți Talent“.

Reghecampf, respectat și admirat pentru ce a reușit la Al-Hilal Omdurman

După niște ani, în care a luat-o pe arătură, Reghecampf a avut o pauză de la antrenorat, în perioada aprilie – noiembrie 2024. Când s-a întors pe bancă, la Esperance Tunis, a fost alt om. Rezultatele sale confirmă această schimbare în bine. Pentru că, mai întâi, a cucerit Supercupa Tunisiei, apoi a luat două titluri cu Al-Hilal Omdurman (Sudan), iar acum pare că a „resuscitat“ o echipă a FCSB-ului, care era în derivă.

Faptul că Laurențiu Reghecampf și-a relansat cariera, după ce a activat în fotbalul african, se confirmă și prin ce spun, astăzi, arabii despre el. Chiar dacă a părăsit Al-Hilal Omdurman, în vară, după o poveste nu tocmai plăcută, „Reghe“ e lăudat și acum de presa sudaneză. Jurnaliștii de aici tocmai au făcut o comparație între Reghecampf și neamțul Josef Zinnbauer (56 de ani), cel care a preluat echipa după plecarea antrenorului român.

„Noua versiune a lui Al-Hilal Omdurman prinde contur. Sub comanda lui Reghecampf, echipa juca un fotbal plăcut ochiului. Secretul lui Reghecampf? Le-a dat jucătorilor mână liberă, în ofensivă. Le-a oferit plăcerea de a fi creativi, de a-și folosi calitățile tehnice. De aceea, Al-Hilal, cu Reghecampf pe bancă, marca multe goluri. Avea însă și o problemă: jocul ofensiv, gândit de Reghecampf, lăsa <<găuri>> în apărare.

De aceea, Al-Hilal Omdurman primea multe goluri, pe vremea lui Reghecampf. Acum, cu Zinnbauer pe bancă, jocul a dobândit rigoarea nemțească. Se vede disciplina tactică adusă de acest antrenor german. Al-Hilal are acum o medie de două goluri înscrise pe meci, dar n-a luat gol, în ultimele cinci partide disputate, în toate competițiile“, a remarcat presa din Sudan.

Ce a făcut Reghecampf anul trecut

De amintit că, în sezonul trecut, în care a fost la Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf a câștigat titlul, mai întâi, în Rwanda, iar apoi după disputarea play-off-ului campionatului sudanez. În prima parte a stagiunii, din cauza războiului civil din Sudan, Al-Hilal Omdurman s-a înscris în campionatul din Rwanda, pe care l-a și câștigat, la pas, cu mai multe etape înainte de final. Spre finalul campaniei, în luna mai, Al-Hilal Omdurman s-a întors acasă și a câștigat play-off-ul primei ligi.