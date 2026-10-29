Proiectul prevede demolarea actualului stadion până în 2032 și construirea unei noi arene în Milano. Spre deosebire de vechiul San Siro, noua construcție va avea o formă ovală și două niveluri de tribune.

Cele două rivale vor împărți o arenă complet nouă, cu o capacitate de 71.500 de locuri și facilități moderne, inspirate inclusiv de celebrul stadion al Borussiei Dortmund.

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Unul dintre elementele spectaculoase ale proiectului îl reprezintă fără doar și poate peluzele. Tribuna din spatele porților va avea o înclinație de 37 de grade, după modelul celebrului „Zid Galben” de pe Signal Iduna Park. Stadionul va putea găzdui și aproximativ 13.000 de suporteri oaspeți.

Arena va beneficia de lifturi, scări rulante și acces pentru persoanele cu dizabilități în toate sectoarele. În plus, vor exista zeci de restaurante și spații de ospitalitate, care vor înlocui clasicele puncte de vânzare a sandvișurilor.

Noul San Siro va avea ecrane gigantice, iluminat LED și un sistem modern de izolare fonică. Inter și AC Milan ar fi alocat aproximativ 100 de milioane de euro pentru îmbunătățirea acusticii.