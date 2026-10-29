Greșește și PSG! Explicația lui Luis Enrique

Întrebat despre situaţia fotbalistului Lucas Digne, sosit în această vară, dar care a prins puţine minute de joc, antrenorul echipei PSG, Luis Enrique, a afirmat joi că "unii jucători se adaptează mai bine" decât alţii, în timp ce altora le ia mai mult timp să se acomodeze, relatează AFP.

"Acestea sunt lucruri pe care le poţi explica aşa cum doreşti. Unii jucători se adaptează poate mai bine la ceea ce cauţi. El are experienţă la un nivel foarte înalt şi vorbeşte franceză, aşa că ai putea presupune că se va adapta foarte rapid, dar, uneori, se întâmplă exact invers: jucătorul despre care crezi că are cele mai mici şanse să se integreze ajunge să se adapteze foarte repede", a declarat tehnicianul lui PSG cu privire la fundaşul stânga care a fost foarte puţin folosit în ultimele două luni.

"Încercăm să-i scurtăm perioada de adaptare şi să găsim cea mai bună versiune a lui Lucas Digne pentru a ajuta echipa", a adăugat antrenorul, care este "sigur că el va fi foarte important."

În altă ordine de idei, accidentările lui Hvicea Kvaraţhelia (genunchi), Nuno Mendes, Ousmane Dembele şi Marquinhos (coapsă) le vor oferi unor jucători, care sunt de obicei rezerve, ocazia de a evolua în următoarele săptămâni, începând chiar cu meciul de campionat de vineri, de la Le Havre.

"Absenţele sunt aceleaşi ca săptămâna trecută, la care se adaugă Mika Godts (absent din motive personale - n. r.), care nu se poate antrena astăzi. Acest sezon este puţin diferit faţă de ultimii trei ani, întrucât avem câţiva jucători în plus (...). Vor exista momente în care unii vor primi mai puţine minute, iar alţii mai multe. Trebuie să fii pregătit, aceasta este o condiţie absolut esenţială", a explicat Luis Enrique.

Întrebat despre creşterea numărului de leziuni musculare din ultimele săptămâni, el a declarat că doreşte să deţină un "control maxim".

"Unii jucători sunt mai capabili să evite accidentările, în timp ce alţii sunt mai predispuşi la acestea atunci când depun un efort foarte intens. Încercăm să gestionăm sarcinile de antrenament pentru a menţine numărul jucătorilor accidentaţi la un nivel minim. Consider că, de-a lungul carierei mele de antrenor, am reuşit să ţinem acest aspect sub control. Există perioade mai bune şi perioade mai puţin bune, dar sunt mulţumit de ceea ce încercăm să realizăm", a conchis spaniolul, scrie Agerpres.