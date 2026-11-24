Fiind în mod regulat ţinta criticilor pe reţelele sociale din cauza stilului său de viaţă şi a teoriilor conspiraţioniste, mijlocaşul echipei Atlético Madrid a publicat luni după-amiază un videoclip neobişnuit în secţiune story de pe Instagram. În acesta se vede cum împarte o cutie de caviar cu fiica sa, pe nume Amor, care va împlini... doi ani în luna februarie a anului viitor.

„Singura persoană capabilă să mă facă să apreciez faptul că îmi ia jumătate de cutie”, a scris jucătorul într-un mesaj plin de umor şi tandreţe faţă de copilul său, adăugând şi melodia „Esos Amores” a lui Julio Iglesias.

„Un necioplit cu bani”

Dar acest moment din viaţa de zi cu zi nu a încetat să stârnească discuţii pe reţelele sociale.

Ca de obicei, secvenţa a devenit rapid virală şi a stârnit reacţii mixte. În timp ce unii au privit această scenă cu umor – „Istoric”, a comentat un internau – sau au considerat că era vorba de un simplu gest într-o familie înstărită, alţii au pus sub semnul întrebării alegerea unui aliment atât de luxos şi neobişnuit pentru un copil atât de mic.