Fiind în mod regulat ţinta criticilor pe reţelele sociale din cauza stilului său de viaţă şi a teoriilor conspiraţioniste, mijlocaşul echipei Atlético Madrid a publicat luni după-amiază un videoclip neobişnuit în secţiune story de pe Instagram. În acesta se vede cum împarte o cutie de caviar cu fiica sa, pe nume Amor, care va împlini... doi ani în luna februarie a anului viitor.
„Singura persoană capabilă să mă facă să apreciez faptul că îmi ia jumătate de cutie”, a scris jucătorul într-un mesaj plin de umor şi tandreţe faţă de copilul său, adăugând şi melodia „Esos Amores” a lui Julio Iglesias.
„Un necioplit cu bani”
Dar acest moment din viaţa de zi cu zi nu a încetat să stârnească discuţii pe reţelele sociale.
Ca de obicei, secvenţa a devenit rapid virală şi a stârnit reacţii mixte. În timp ce unii au privit această scenă cu umor – „Istoric”, a comentat un internau – sau au considerat că era vorba de un simplu gest într-o familie înstărită, alţii au pus sub semnul întrebării alegerea unui aliment atât de luxos şi neobişnuit pentru un copil atât de mic.
„Ce anume este, de fapt, istoric în această anomalie?”, a replicat astfel un alt utilizator. „Un necioplit cu bani. Un adevărat gunoi uman”, a aruncat, într-un ton mult mai virulent, altul. „De acord, dar de ce să-l înregistrezi şi să-l publici? Trebuie să-i protejăm pe copii de astfel de prostii”, subliniază încă un internau, anticipând valul de critici.
Nu este prima dată când Marcos Llorente stârneşte controverse. În ceea ce priveşte gastronomia, internaţionalul spaniol a mai făcut vâlvă cu gustul său pronunţat pentru vinurile de excepţie, sărbătorind titlul de campion mondial împreună cu coechipierii săi cu sticle în valoare de câteva mii de euro.
De asemenea, a fost criticat după ce a dezvăluit că pune „două sau trei linguri de unt” în cafeaua sa.
Cunoscut pentru teoriile sale conspiraţioniste (chemtrails, expunerea la soare, crearea unei mărci de lămpi cu infraroşu etc.), jucătorul în vârstă de 31 de ani a luat recent cuvântul după dramaticul accident feroviar mortal din apropierea oraşului Toledo, de la sfârşitul lunii octombrie, atacându-l vehement pe ministrul spaniol al Transporturilor, scrie News.ro.