Echipa antrenată de Marius Șumudică a deschis scorul în minutul 12 prin Stefan Drazic, însă nu a reușit să țină de scor, iar ”Șepcile Roșii” au întors rezultatul.

Cristiano Bergodi: ”Am schimbat jocul cu mai multă determinare!”

Issouf Macalou a restabilit egalitatea în minutul 51 de la 11 metri. Oucasse Mendy a făcut 2-1 în minutul 55. Tot Macalou a fost cel care a stabilit scorul final în minutul 71.

U Cluj a ajuns la 18 puncte acumulate și ocupă locul cinci în clasament. De cealaltă parte, CFR Cluj ocupă locul 8, cu 13 puncte.

După meci, Cristiano Bergodi a dezvăluit cum a reușit echipa sa să întoarcă rezultatul în derby-ul Clujului.

”Cu mai multă determinare în a doua repriză, eu cred că am schimbat jocul. Am meritat această victorie. Nu le-am spus nimic la pauză decât că ar trebui să avem mai multă determinare. Am schimbat un pic tactic, să avem mai mulți oameni în careu. Noi am avut al doilea vârf, pe Mendy, ne-a intrat golul doi. Dar nu am spus nimic... Am vorbit între noi. Am avut o reacție bună la pauză. E o victorie mare pentru noi.

Jovo Lukic e un jucător care a lipsit în vară. Am suferit. Nu a fost nici în aceste două săptămâni cu noi. Nu s-a antrenat cu noi. Am mizat pe Alibek. Apoi a fost de folos Jovo, a făcut diferența.

Și presa ne ajută să ne entuziasmăm. Eu sunt aici de 20 de ani. E bine că am făcut trei rezultate pozitive. Asta am cerut la jucători. Am luat trei puncte și acum vedem meciul cu Rapid.

E un meci greu cu una dintre cele mai bune echipe din campionat. Ne gândim la meciul cu Rapid, avem ritm. Mai avem doi jucători, să vedem”, a spus Cristiano Bergodi după meci.