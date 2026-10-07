În contextul problemelor grave financiare de la CFR Cluj, Marius Șumudică a decis să îi ia locul lui Antonio Folha pe banca tehnică a ardelenilor.

Marius Șumudică, siderat după ultima experiență în Cluj

Rezultatele nu au întârziat să apară, tehnicianul reușind să obțină patru victorii, două înfrângeri și un egal. Marius Șumudică își poate îmbunătăți palmaresul, în condițiile în care CFR Cluj o întâlnește pe U Cluj în etapa restantă.

În conferința de presă premergătoare meciului, antrenorul a dezvăluit că a trecut printr-un moment greu de repetat. Un fan al lui U Cluj l-a „înțepat” pe Șumudică cu o insignă ce avea pe ea aluat de biscuiți.

Tehnicianul s-a arătat dezgustat de experiența trăită, despre care spune că nu s-ar fi produs vreodată în București.

„Eu n-am pățit ce am pățit aici, la Cluj, în București. Să oprească o mașină la o trecere de pietoni, să lase geamul și să mă trezesc cu o fisă cu biscuit așa, pe haină, nu știu... Credeam că civilizația, totuși, e la...

Mă plimbam, s-a lăsat geamul la o mașină, nici n-am stat să mă uit după număr, nu băteam bine, mi-a pus o insignă aici, cu aluat de biscuit.

Dacă e normal să se întâmple lucruri de genul ăsta... N-am reacționat, dar trebuie să spun, sunt lucruri care se întâmplă și dor. Eu n-am jignit clubul U Cluj și n-o voi face niciodată. Îmi apăr clubul, dar să ajungem la ceva de genul ăsta...

Eu îi voi aplauda dacă vor câștiga, le voi întinde mâna, fiindcă probabil vor fi mai buni dacă vor câștiga pe teren. Dar să ajungem să facem lucruri de genul ăsta, dezgustător, ca să nu spun alte cuvinte”, a declarat Marius Șumudică.