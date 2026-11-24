Partida Real Madrid - PSV, din runda a 5-a din faza ligii din Champions League, va avea loc marți, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Decizia antrenorului de la PSV: ce se întâmplă cu Dennis Man înaintea partidei cu Real Madrid

Peter Bosz nu s-a bazat în acest sezon pe Dennis Man, în urma zvonurilor legate de o posibilă revenire în Serie A a românului.

Tehnicianul lui PSV la trecut pe Man pe banca de rezerve, iar ultima partidă jucată de aripa dreaptă a fost la națională, în meciul cu Bosnia, pentru că în campionat în partida Nijmegen - PSV nu a prins nici măcar un minut.

Peter Bosz nu și-a schimbat decizia nici pentru meciul cu Real Madrid din Champions League, iar Dennis Man va începe meciul de pe „Santiago Bernabeu” pe banca de rezerve. Astfel că, rămâne de văzut dacă va intra pe parcursul meciului sau nu va prinde niciun minut în partida cu echipa antrenată de Jose Mourinho.

Echipele de start:

Real Madrid: Courtois - Valverde, Militao, Rudiger, Cucurella - Silva, Tchouameni, Guler - Diomande, Mbappe, Vinicius

Antrenor: Jose Mourinho

PSV: Kovar - Dest, Geertruida, Obispo, Kostic - Wanner, Mijnans, Sano - Perisic, Til, van Bommel.

Antrenor: Peter Bosz