Nottingham Forest - Chelsea, ora 22:00, LIVE pe VOYO SPORT 1

Meciul dintre Nottingham Forest și Chelsea se va disputa de la ora 22:00, LIVE pe VOYO SPORT 1 și va deschide etapa cu numărul 12 din Premier League.

Cu trei înfrângeri în ultimele cinci partide, Chelsea a ajuns pe locul opt în Premier League, cu 16 puncte, la 12 puncte distanță de liderul Arsenal, în ciuda începutului îndrăzneț de sezon cu Xabi Alonso, dar și a obiectivelor anunțate în acest sezon.

Londonezii vor să se lupte pentru locurile fruntașe, după ce în sezonul precedent au pierdut neașteptat locul pentru cupele europene. O victorie i-ar permite lui Chelsea să urce, temporar, pe locul cinci în Premier League.

De partea cealaltă, Nottingham Forest se află într-o situație delicată. Are doar nouă puncte după 11 etape și este prima deasupra liniei retrogradabile, la egalitate cu Sunderland.

”Pădurarii” au doar două victorii în acest sezon de Premier League, iar cu o s-ar distanța de ”zona roșie” din campionat.