La flash-interviu, antrenorul „lupilor galbeni”, Ricardo Sousa (47 de ani), a spus că și-ar fi dorit mai mult efort din partea elevilor săi, pe care i-a catalogat drept lenți contra „vulturilor alb-violeți”.

Mesajul lui Ricardo Sousa după Petrolul - FC Argeș

Totuși, Sousa și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângere, susținând că el și elevii săi nu au fost ei înșiși în meciul de vineri.

„Știam că va fi un meci dificil, cu o echipă agresivă, care mereu joacă pe mingea a doua. Am pregătit toată săptămâna asta, dar astăzi (n.r.- 27 noiembrie) nu am fost destul de buni, nu am fost cum trebuie, nu am fost noi înșine. Nu am făcut un joc bun.

Sousa: „Intensitatea trebuia să fie mai ridicată”

Când câștigăm nu suntem cei mai buni din lume, dar nici când pierdem nu suntem cei mai slabi. Vom continua să luptăm pentru a le oferi fanilor momente de fericire, pentru că merită. Nu am jucat foarte rău, am controlat jocul, ne-am creat ceva ocazii. Uneori nu am reușit să grăbim ritmul jocului, am fost lenți.

Ritmul nu a fost ridicat, dar intensitatea trebuia să fie mai ridicată. La această echipă jucătorii trebuie să depună mai mult efort. Putem pierde, câștiga, face egal, dar jucătorii, în final, trebuie să dea tot ceea ce au mai bun. Astăzi nu a fost ziua noastră. Dacă ar fi să fie cineva vinovat, eu sunt, nu jucătorii”, a declarat Ricardo Sousa, la finalul partidei.