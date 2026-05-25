După 13 ani, Olympiacos a ridicat titlul Euroligii! Finală incendiară cu Real Madrid

Olympiacos a revenit pe tronul baschetului european după 13 ani, după ce a învins-o pe Real Madrid, scor 92-85, în finala Euroligii. Meciul a fost transmis în direct în România pe VOYO.

Finala de la „Telekom Center Athens” a fost o nouă confruntare de gală între cele două forțe ale Europei, într-o reeditare a duelului dramatic din 2023, câștigat atunci de madrileni.

De această dată, grecii și-au luat revanșa. Evan Fournier a fost liderul lui Olympiacos, cu 20 de puncte, în timp ce Alec Peters și-a trecut în cont 16.

Real Madrid a început excelent partida și a condus cu 15-3 după o serie impresionantă de aruncări de trei puncte. Trey Lyles a fost omul primei reprize pentru spanioli și a terminat meciul cu 24 de puncte, dintre care 21 înainte de pauză.

Totuși, Olympiacos a intrat la vestiare în avantaj, 46-44, iar repriza secundă a oferit un adevărat thriller. Cele două echipe au fost lidere pe tabelă de mai multe ori, iar finalul a fost incendiar.

La 80-80, după o triplă a lui Mario Hezonja, grecii au răspuns perfect și au reușit să înscrie opt puncte la rând, care au decis trofeul. 

Pentru Olympiacos este al patrulea trofeu din istorie în Euroligă și primul după succesul din 2013, obținut tot împotriva lui Real Madrid. De cealaltă parte, madrilenii ratează șansa celui de-al 12-lea titlu european.

