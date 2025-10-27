RAPID - UNIREA SLOBOZIA

Trei victorii (2-1 cu FC Botoșani, 2-0 cu UTA, 3-1 cu Farul), două rezultate de egalitate și o înfrângere au înregistrat giuleștenii în ediția curentă pe teren propriu. Doar nouă goluri a încasat Rapid în campionatul actual, cele mai puține dintre toate competitoarele, scrie site-ul LPF.



Unirea a câștigat două dintre cele șapte deplasări (1-0 cu FCSB, 2-0 cu FC Hermannstadt), iar de alte două ori a terminat la egalitate.



11 dintre cele 16 goluri marcate de ialomițeni au fost înscrise în repriza secundă. Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regulat precedent, când Rapid s-a impus în ambele meciuri cu 2-1.



25 de ani este media de vârstă a lotului bucureștenilor, cu doi ani și cinci luni mai mică față de cea consemnată în dreptul grupării din Slobozia. Partida va fi una specială pentru Marian Aioani, portarul giuleștenilor aflându-se în fața meciului cu numărul 200 în Superligă.

